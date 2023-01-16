В Кировской области назначены руководители новых министерств

Новых руководителей представили во время еженедельной планерки у губернатора. Фото: kirovreg.ru

Министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области разделили на два ведомства. Сегодня, 16 января, губернатор Александр Соколов представил их руководителей на ежедневной планерке.

Министерство энергетики и ЖКХ возглавил Владимир Климентовский, имеющий профильное образование и 10-летний опыт работы в этой сфере, а также в муниципальных и региональных органах исполнительной власти.

Минстрой перешел под управление Алексея Журавлева, также имеющего профильное образование и более 20 лет стажа работы в различных должностях органов исполнительной власти. Последние места работы - департаменты строительства и архитектуры, энергетики и ЖКХ. До нынешнего назначения Журавлев работал в качестве замминистра разделенного ведомства.

- Минстрой и министерство энергетики и ЖКХ области будут находиться под кураторством заместителя председателя правительства области Алексея Жердева, - добавили в пресс-службе правительства.