В Кировской области в два раза увеличат финансирование регионального конкурса грантов

Еще 15 миллионов рублей на программу грантов направят из областного бюджета. Фото: Даниил ОПАРИН

Кировская область получит 15 миллионов рублей в качестве софинансирования регионального конкурса грантов. Как рассказали в областном правительстве, на программу в текущем году выделено в два раза больше средств, чем год назад.

Отметим, что заявки на софинансирование поддержки НКО подал 81 регион, в том числе и Кировская область. Обязательным условием заявки являлось равное выделение средств и из регионального бюджета.

Таким образом, нашему региону предоставили субсидию в 15 миллионов рублей. Такая же сумма на поддержку грантов уйдет и из областной казны.