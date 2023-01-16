Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 6:01

В Кировской области в два раза увеличат финансирование регионального конкурса грантов

Софинансирование из Фонда президентских грантов составит 15 миллионов рублей
Анастасия Николаенко
Еще 15 миллионов рублей на программу грантов направят из областного бюджета.

Еще 15 миллионов рублей на программу грантов направят из областного бюджета.

Фото: Даниил ОПАРИН

Кировская область получит 15 миллионов рублей в качестве софинансирования регионального конкурса грантов. Как рассказали в областном правительстве, на программу в текущем году выделено в два раза больше средств, чем год назад.

Отметим, что заявки на софинансирование поддержки НКО подал 81 регион, в том числе и Кировская область. Обязательным условием заявки являлось равное выделение средств и из регионального бюджета.

Таким образом, нашему региону предоставили субсидию в 15 миллионов рублей. Такая же сумма на поддержку грантов уйдет и из областной казны.