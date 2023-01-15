Кировчане могут обратиться по поводу отлова бездомных животных в ЕДДС

Мероприятия проводятся для снижения числа бездомных животных на улицах и профилактики бешенства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кировчане могут подать заявку на отлов бездомных животных. Подробности рассказали в горадминистрации.

С 1 января заявки можно направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кирова по телефону 76-00-00. Горячая линия работает круглосуточно. Кроме того, горожане могут обратиться в Кировскую областную станцию по борьбе с болезнями животных по телефону 8-800-222-43-25.

Кировчан просят не выпускать питомцев на самовыгул в населенных пунктах во избежание случаев отлова.

- Указанные меры позволят снизить численность безнадзорных животных, а также являются профилактикой бешенства и заразных заболеваний, опасных для человека, - добавили в пресс-службе горадминистрации.