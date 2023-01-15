Кировскую область в новогодние праздники посетили 52 тысячи туристов

В новогодние праздники-2023 Кировскую область посетило вдвое больше туристов, чем в минувшем году. Фото: kirovreg.ru

В новогодние праздники Кировскую область посетило в 2,3 раза больше туристов, чем в минувшем году - около 52 тысяч человек. Об этом сообщает правительство региона.

Так, с 25 декабря по 10 января пассажиропоток в аэропорту «Победилово» составил 18155 человек. Многих туристов привлекли музеи - Циолковского, областной краеведческий, истории шоколада и мороженого и так далее. Активный отдых также оказался неотъемлемой частью посещения области: большой спрос имели лыжи, коньки, тюбинги.

Центр «Летучий корабль» принял на новогодних выходных более тысячи посетителей, 2,5 тысячи человек посетили «Юркин Парк». В большом отрыве от них оказался парк активного отдыха «Лихолесье», где побывали около девяти тысяч человек. Лидером по посещению стал СТК «Порошино», собравший на отдых порядка 20 тысяч гостей.

В областном туристско-информационном центре и визит-пунктах также составили статистику. За минувшие новогодние выходные число самостоятельных туристов в 1,8 раза превысило показатель минувшего года. За консультациями обратились более 850 человек.