Министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области разделили на два ведомства

Постановления подписал глава региона Александр Соколов. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области министерство строительства, энергетики и ЖКХ разделят на два ведомства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Соколов. Оно вступит в силу в понедельник, 16 января.

Согласно опубликованным на портале правительства документам, Минстрой будет заниматься обеспечением разработки схемы территориального планирования, подготовки документации по планировке территории, организовывать разработку региональных нормативов градостроительного проектирования, проводить госэкспертизы и так далее.

Министерство энергетики и ЖКХ будет заниматься управлением развития топливно-энергетического комплекса, координировать работу субъектов электроэнергетики, координировать мероприятия по газификации и расширению использования газа в качестве моторного топлива и так далее.