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НовостиОбщество15 января 2023 8:46

Министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области разделили на два ведомства

Изменения вступают в силу с 16 января
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Постановления подписал глава региона Александр Соколов.

Постановления подписал глава региона Александр Соколов.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области министерство строительства, энергетики и ЖКХ разделят на два ведомства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Соколов. Оно вступит в силу в понедельник, 16 января.

Согласно опубликованным на портале правительства документам, Минстрой будет заниматься обеспечением разработки схемы территориального планирования, подготовки документации по планировке территории, организовывать разработку региональных нормативов градостроительного проектирования, проводить госэкспертизы и так далее.

Министерство энергетики и ЖКХ будет заниматься управлением развития топливно-энергетического комплекса, координировать работу субъектов электроэнергетики, координировать мероприятия по газификации и расширению использования газа в качестве моторного топлива и так далее.