15 января жители Порошино, Чистых прудов и Садаковского останутся без воды

Без воды останутся десятки кировчан.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
15 января сотни кировчан остались без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
В воскресенье параметры подачи воды из-за ремонтных работ изменили по следующим адресам:
Порошино с 00.00 до 17.00
- Боровицкая, 19, 20 Б, 20 В, 24, 26; - Порошинская, 20 А, 41 К, 41 А, 53, 63; - Спортивная, 11; - Балабановская, 3.
Чистые Пруды с 09.30 до 18.00
- Парковая, 5, 6, 8, 7, 10; - Советская, 2, 6 ,8, 10, 10Г, 12, 12/1; - Новая, 5, 8, 9, 6, 11, 19, 21; - Лесная, 1, 3.
Октябрьский район с 00.00 до 17.00 (отключение для работ сторонних организаций)
- Шинников, 35, 37.
Садаковский с 00.00 до 17.00 (отключение для работ сторонних организаций)
- Московская, 67Б.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
«Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.