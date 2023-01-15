15 января жители Порошино, Чистых прудов и Садаковского останутся без воды

Без воды останутся десятки кировчан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 января сотни кировчан остались без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

В воскресенье параметры подачи воды из-за ремонтных работ изменили по следующим адресам:

Порошино с 00.00 до 17.00

- Боровицкая, 19, 20 Б, 20 В, 24, 26; - Порошинская, 20 А, 41 К, 41 А, 53, 63; - Спортивная, 11; - Балабановская, 3.

Чистые Пруды с 09.30 до 18.00

- Парковая, 5, 6, 8, 7, 10; - Советская, 2, 6 ,8, 10, 10Г, 12, 12/1; - Новая, 5, 8, 9, 6, 11, 19, 21; - Лесная, 1, 3.

Октябрьский район с 00.00 до 17.00 (отключение для работ сторонних организаций)

- Шинников, 35, 37.

Садаковский с 00.00 до 17.00 (отключение для работ сторонних организаций)

- Московская, 67Б.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

«Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.