Кировчан просят быть аккуратными во время зимней рыбалки

Выходить на тонкий лед может быть опасно для жизни. ФОТО: ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области продолжается сезон зимней рыбалки. Сотрудники регионального МЧС просят соблюдать правила для безопасного проведения мероприятия:

- Безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7 см;

- Необходимо хорошо знать водоём, выбранный для рыбалки;

- Определите с берега маршрут движения;

- Осторожно спускайтесь с берега: лёд может неплотно соединяться с берегом, могут быть трещины, подо льдом может быть воздух;

- Если вы идете группой, то расстояние между людьми должно быть не меньше 5 метров;

- Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах сзади;

- Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лёд перед собой - лучше сбоку. Если после первого удара лёд пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли;

- Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра;

- Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри, в этом месте лёд гораздо тоньше;

- Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;

- Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;

- Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску;

- Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди);

- Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тропинках).