Кировчанина обманули на сайте знакомств

Мошенница выманила у кировчанина деньги под предлогом покупки билетов в театр. ФОТО: УМВД России по Кировской области

Мошенница обманула мужчину на деньги через сайт знакомств. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

Полицейские выяснили что, 28-летний житель нашего региона познакомился с девушкой через интернет. После чего злоумышленница предложила сходить на свидание в театр и просила молодого человека купить билеты онлайн. Она кинула ему ссылку, по которой мужчина перешел, ввел данные своей карты и подтвердил операцию.

Первый раз платеж не прошел и потерпевший повторил процедуру. Однако и в этот раз он не получил билета, а объект его обожаний перестал выходить на связь. Со счета мужчина списали 6 тысяч рублей, и выяснилось, что никакого театрального представления в Кирове не проводится.

Сотрудники МВД устанавливают личность «подруги». Мы напоминаем вам, чтобы избежать подобной ситуации, не вводите на сомнительных сайтах данные своих счетов и никому их не сообщайте.