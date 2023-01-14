Кировчан просят соблюдать правила безопасности из-за резкого потепления

Не приближайтесь к крышам зданий с которых возможен сход снега, не позволяйте детям находится в таких местах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кировской области ожидается резкое потепление и гололедица. Таким прогнозом на ближайшие дни поделились синоптики.
Подобные погодные условия ставят под угрозу жизнь кировчан. Метеорологи просят внимательнее и аккуратнее передвигаться по улицам. Здоровью людей угрожает не только возможность поскользнуться, но и сход с крыш льда и снега.
Просим вас быть аккуратными при передвижении пешком, и тем более на автомобиле. Заботьтесь о своем здоровье и жизни своих близких. Соблюдайте эти правила для избежания опасности в период оттепели:
- Не пытайтесь пройти за ограждения, найдите другой путь.
- Не приближайтесь к крышам зданий с которых возможен сход снега, не позволяйте детям находится в таких местах.
- Если видите на тротуаре места недавно упавшего снега, обойдите его стороной.
- Если, проходя мимо здания вы слышите шум схода снега с крыши, то ни в коем случае не смотрите на верх и не бегите, а скорее прижмитесь к зданию. Козырек крыши послужит хорошим укрытием.
- Самым опасным местом у фасада является водосток. Здесь образуется большое количество неустойчивого льда.
- Не оставляйте автомобили у зданий или сооружений с крыш которых свисает снег.
- Если из-за падения снега или льда с крыши пострадал человек, то важно вызвать скорую помощь (телефон для вызова скорой помощи со стационарного телефона- «03», с мобильного- «103» или «112»).