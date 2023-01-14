На 23 км реки Вятки углубят дно и улучшат параметры судоходства

Работы по углублению и очистке дна Вятки пройдут вблизи Кирова и Котельнича. ФОТО: правительство Кировской области

В Кировской области увеличат протяженность участков реки Вятки с гарантированными габаритами судового хода. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Так, на участке судового хода Вятки 670 км – 652 км углубят и расчислят дно главной водной артерии региона. После этого на указанном участке будет установлена третья категория внутренних водных путей. Это позволит обеспечить регулярное судоходство от грузового порта Кирова на 23 км вниз по течению реки.

- Этот участок будут использовать для грузоперевозок по воде нерудных строительных материалов для нужд дорожного и строительного комплексов региона, - подчеркнули в правительстве Кировской области.

Кроме того, на участке судового хода Вятки 535,1 км – 534 км вблизи Котельнича планируется увеличение гарантированной глубины судового хода до 1 м. Это нужно для налаживания работы пассажирской паромной переправы.