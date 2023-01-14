В Кирове пара продавала поддельные алкоголь и сигареты

В круглосуточных магазинах продавался алкоголь и сигареты с поддельными акцизными марками. ФОТО:УМВД России по Кировской области

В Кирове сотрудники полиции изъяли алкоголь и сигареты сомнительного качества на сумму более 5 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

С января 2022 года 34-летний мужчина и его сожительница, покупали у неизвестного контрафактные спиртные напитки и табачные изделия, без акцизной марки. Товары они продавали в розницу через принадлежащие им круглосуточные магазины.

В местах продажи, гаражах и складах находилось 1400 бутылок спиртного разных наименований и 45 тысяч пачек сигарет. Контрафакта они купили на 5 миллионов 400 тысяч рублей.

На «бизнесмена» заведено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Образцы продукции отправлены в лабораторию для экспертизы, следователи выясняют все обстоятельства.