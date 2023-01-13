В Кировской области сотрудники ДПС выручили водителя и пассажиров, вылетевших в кювет

Сотрудники ГИБДД помогли мужчине вытолкать автомобиль обратно на дорогу. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В Кировской области инспекторы спасли водителя и пассажиров, улетевших в кювет на автомобиле. Подробностями произошедшего поделились в УМВД Кировской области.

В отдел полиции Вятскополянского района поступил сигнал о том, что на трассе, далеко от всех населенных пунктов автомобиль с пассажирами попал в тяжелую ситуацию. На место происшествия незамедлительно прибыли инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Виталий Берестнев и лейтенант полиции Данияр Давлетшин. Прибыв на место они выяснили, что водитель не справился с управлением и машину вынесло с трассы, вследствие чего она застряла . Самому выехать не получалось, бензин заканчивался, а пассажиры в салоне замерзли.

Сотрудники ГИБДД помогли мужчине вытолкать автомобиль обратно на магистраль. Водитель и пассажиры поблагодарили инспекторов и уехали.

В условиях непогоды личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию. Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефону: 8 (8332) 588-888, 02 или 102.