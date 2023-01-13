Кировским подрядчикам указали на зауженные улицы и заснеженные тротуары

Подрядчиков отругали в том числе за неотработанные обращения кировчан. Фото: киров.рф

Кировских подрядчиков отчитали за плохую уборку снега. Подробности сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, многие улицы города, особенно в центре, оказались зауженными до одной полосы из-за снежных валов. Некоторые тротуары оказались также погребены под снегом. Кировчане жалуются на ряд участков, где проблемы не решаются по несколько дней: оперативность отработки обращений снизилась.

Есть и другая проблема: припаркованные автомобили. Транспорт на обочинах мешает вывозу снега. УДПИ придется проработать вопрос установления режима парковки на проблемных участках дорог.

В результате в ближайшие дни в график вывоза снега включат наиболее зауженные участки. Госавтоинспекция также предоставит подрядчикам дополнительный экипаж для оповещения водителей о проведении работ.

Кировчане могут обратиться по вопросам работы дорожных служб в диспетчерскую службу ГДМС по телефонам: 8-912-827-22-34, 47-22-34.