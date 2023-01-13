В Кировской области перевыполнили план по постройке жилья

В 2022 году в Кирове и районах построили более 518 тысяч квадратных метров жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В нашем регионе в 2022 году перевыполнили план по постройке нового жилья. Этой новостью поделились в правительстве кировской области.

В 2022 году в Кирове и районах построили более 518 тысяч квадратных метров жилья при плане 484 тысячи. На многоквартирные дома пришлось 189,9 тысяч квадратных метров, на индивидуальное жилье - 328,4 тысячи квадратных метров.

Как сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, строительная отрасль региона уже несколько лет показывает хорошую тенденцию развития. В 2022 году завершили стройку 10 долгостроев, для переселения из аварийного жилья. Так же специалисты разрабатывают пятилетний план для улучшения показателей и развития сферы.