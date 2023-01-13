В Кировской области откроют семь новых модельных библиотек

Власти выделили более 50 миллионов рублей для преобразования учреждений культуры. ФОТО: правительство Кировской области
В нашем регионе модернизируют семь библиотек. Этой новостью поделились в правительстве Кировский области.
Такие преображения стали возможными благодаря участию в трех федеральных проектах: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Основная цель программы- это закупка оборудования и музыкальных инструментов, ремонт зданий, создание новых культурных пространств. Власти выделили более 50 миллионов рублей для преобразования учреждений культуры в Фаленках, Белой Холунице, Пижанке, Светлополянске (Верхнекамский район), Красной Поляне (Вятскополянский район) и селе Швариха (Нолинский район).
В Слободском статус модельной библиотеки приобретет центр патриотического воспитания имени Григория Булатова.
Также в этом году пройдут капитальные ремонты в Павловском сельском Центре досуга имени Мациевского, доме культуры поселка Плотбище (Малмыжский район), детской школе искусств в Нагорске.
В Вятских Полянах и Слободском районе появятся виртуальные концертные залы, в библиотеке имени Герцена оцифруют издания, относящиеся к категории книжных памятников для сайта Национальной электронной библиотеки.