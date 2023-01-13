В Кирове в ближайшие сутки снег будут вывозить с 19 участков улиц

Работы ведутся в основном в ночное время. Фото: киров.рф
Мэрия Кирова составила список улиц, с которых будут вывозить снег в ближайшие сутки. 13-14 января техника будет работать на следующих участках:
- Комсомольская от Октябрьского проспекта до Ивана Попова;
- Советская от Володарского до Карла Маркса;
- Ленина от Труда до Преображенской;
- Ленина от Преображенской до Красноармейской;
- Горбуновой от Пятницкой до Преображенской;
- Красина;
- Энтузиастов;
- микрорайон Радужный: Опарина, Советская (район Дома творчества);
- Павла Корчагина (продолжение работ от улицы 60 лет Комсомола до площади микрорайона Коминтерновский);
- Спасская;
- Советская от Казанской до Ленина;
- Свободы от Горбачева до Орловской;
- Ленинградская;
- Северная Набережная;
- проезд Шаляпина;
- Ломоносова от парка Победы до Луганской;
- Свердлова;
- Циолковского.
Работы проводятся преимущественно в ночное время. Автомобилистов просят не парковаться в зонах уборки снега.