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НовостиОбщество13 января 2023 11:23

В Кирове в ближайшие сутки снег будут вывозить с 19 участков улиц

Горадминистрация составила график работ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы ведутся в основном в ночное время. Фото: киров.рф

Работы ведутся в основном в ночное время. Фото: киров.рф

Мэрия Кирова составила список улиц, с которых будут вывозить снег в ближайшие сутки. 13-14 января техника будет работать на следующих участках:

- Комсомольская от Октябрьского проспекта до Ивана Попова;

- Советская от Володарского до Карла Маркса;

- Ленина от Труда до Преображенской;

- Ленина от Преображенской до Красноармейской;

- Горбуновой от Пятницкой до Преображенской;

- Красина;

- Энтузиастов;

- микрорайон Радужный: Опарина, Советская (район Дома творчества);

- Павла Корчагина (продолжение работ от улицы 60 лет Комсомола до площади микрорайона Коминтерновский);

- Спасская;

- Советская от Казанской до Ленина;

- Свободы от Горбачева до Орловской;

- Ленинградская;

- Северная Набережная;

- проезд Шаляпина;

- Ломоносова от парка Победы до Луганской;

- Свердлова;

- Циолковского.

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Автомобилистов просят не парковаться в зонах уборки снега.