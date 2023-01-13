В Кировской области на базе оздоровительного лагеря создадут Молодежный центр

Центр станет пространством для воплощения идей молодежи и продвижения инициатив по развитию региона. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кировской области создадут современный Молодежный центр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Центр появится на базе оздоровительного лагеря «Белочка». По плану, в нем расположатся конгресс-холл для деловых игр, фестивалей и концертов, холл-коворкинг для общения, комната психологической разгрузки, мастерская и лекторий для проведения занятий, лекций, мастер-классов, медиа-лаборатория с современной техникой для создания контента. Для реализации проекта из федерального бюджета выделили более 69 миллионов рублей.

Для участия в мероприятиях планируется привлечь более 4000 участников. Открытие центра запланировано на 2023 год. Уже осенью на базе центра пройдут форумы и мероприятия для молодежи.