В двух районах Кирова пройдут «сплошные проверки»

Кировчанам напоминают об ответственности за пьяное вождение. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове на грядущих выходных пройдут «сплошные проверки». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Пьяных водителей будут ловить 20 и 21 января в двух районах - Ленинском и Октябрьском. Кроме того, патрулировать будут въезды и выезды из областного центра, а также пригородные зоны. В помощь автоинспекторам выйдут активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

Автомобилистов предупреждают: за вождение в пьяном виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Стоит также помнить, что во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.