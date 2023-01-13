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НовостиОбщество13 января 2023 10:08

В двух районах Кирова пройдут «сплошные проверки»

В течение двух дней автоинспекторы будут ловить пьяных водителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчанам напоминают об ответственности за пьяное вождение. Фото: ГИБДД Кировской области

Кировчанам напоминают об ответственности за пьяное вождение. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове на грядущих выходных пройдут «сплошные проверки». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Пьяных водителей будут ловить 20 и 21 января в двух районах - Ленинском и Октябрьском. Кроме того, патрулировать будут въезды и выезды из областного центра, а также пригородные зоны. В помощь автоинспекторам выйдут активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

Автомобилистов предупреждают: за вождение в пьяном виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Стоит также помнить, что во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.