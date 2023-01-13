Кировчанина отправят под суд за организацию подпольных игр

На улице Некрасова кировчанин открыл игровой клуб. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На 28-летнего кировчанина завели уголовное дело за проведение азартных игр. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

С целью нажиться, молодой человек снял нежилое помещение на улице Некрасова. Там он разместил игровые аппараты и брал деньги за их использование. Правоохранители обнаружили и закрыли незаконный клуб.

Подозреваемому грозит обвинение по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Следователи выясняют все обстоятельства для дальнейшего расследования.