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НовостиПроисшествия13 января 2023 9:29

Кировчанина отправят под суд за организацию подпольных игр

Сотрудники ведомства обнаружили и закрыли незаконное заведение
Артем ЗАМЯТИН
На улице Некрасова кировчанин открыл игровой клуб.

На улице Некрасова кировчанин открыл игровой клуб.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На 28-летнего кировчанина завели уголовное дело за проведение азартных игр. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

С целью нажиться, молодой человек снял нежилое помещение на улице Некрасова. Там он разместил игровые аппараты и брал деньги за их использование. Правоохранители обнаружили и закрыли незаконный клуб.

Подозреваемому грозит обвинение по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Следователи выясняют все обстоятельства для дальнейшего расследования.