Сотни кировчан остались без отопления из-за аварии на сетях

На месте аварии уже начались ремонтные работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 13 января, сотни жителей микрорайона Радужный в Кирове остались без отопления. Об этом рассказали в пресс-службе города.

Причина отключения - авария на сетях. Из-за дефекта на трубопроводе без тепла остались следующие дома:

- проспект Строителей, 10, 11, 11а, 13, 21;

- улица Мира, 3, 3а, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12.

К месту аварии уже прибыли ресурсники, которые обещают устранить дефект и вернуть отопление в дома кировчан в течение дня.