Сотни кировчан остались без отопления из-за аварии на сетях

На месте аварии уже начались ремонтные работы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 13 января, сотни жителей микрорайона Радужный в Кирове остались без отопления. Об этом рассказали в пресс-службе города.
Причина отключения - авария на сетях. Из-за дефекта на трубопроводе без тепла остались следующие дома:
- проспект Строителей, 10, 11, 11а, 13, 21;
- улица Мира, 3, 3а, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12.
К месту аварии уже прибыли ресурсники, которые обещают устранить дефект и вернуть отопление в дома кировчан в течение дня.