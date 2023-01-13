На улице Воровского в Кирове столкнулись ВАЗ и «Киа»

Из-за аварии на крупной городской магистрали образовалась длинная пробка. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Сегодня, 13 января, в Кирове, на улице Воровского, произошла авария.

Около 09.00 напротив Кировского технологического колледжа владелец бордовой ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в белую «Киа», которая поворачивала во двор. Из-за ДТП на улице образовалась огромная пробка от ТЦ «Глобус» и до ТЦ «Эконом 1».

По предварительным данным пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.