Кировский Центр реабилитации животных выиграл президентский грант

Организация занимается спасением диких животных и птиц на протяжении трех лет. Фото: vk.com/nest_xxl

Кировский Центр реабилитации животных «Большое гнездо» выиграл президентский грант. Об этом волонтеры сообщили в паблике организации.

Как стало известно, Центр выиграл конкурс по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных». Размер гранта составляет 4,9 миллиона рублей, софинансирование - 2,5 миллиона. В общей сложности Центр реабилитации животных получит 7 миллионов 502 тысячи 450 рублей.

- Это огромная поддержка и тысячи жизней, которые будут спасены. Это огромная работа, и мы готовы, мы рвемся в бой! - делятся волонтеры в паблике.

Отметим, что «Большое гнездо» - автономная некоммерческая организация, которая существует на пожертвования кировчан и вклады волонтеров. При этом ее участники спасли уже тысячи жизней зверьков и птиц. Они на протяжении трех лет помогают раненым животным и откликаются на все сообщения о пострадавших «братьях наших меньших».