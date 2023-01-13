Животные с агрофирмы в Малмыжском районе готовятся к продаже

Некоторых животных перевели в другие помещения. Фото: kirovreg.ru

Животных с агрофирмы «Калинино» перевели в более благоприятные условия. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

На данный момент коровы обеспечены кормами, водой и лекарствами. Ветврачи контролируют состояние животных и необходимые профилактические противоэпизоотические мероприятия. Из-за сломанного оборудования из некоторых помещений не могли удалить навоз, поэтому 136 животных перевели в другие.

Кроме того, 12 января зампред правительства Кировской области Юрий Терешков встретился с потенциальными инвесторами, готовыми купить поголовье коров. Покупатель, заинтересованный в приобретении лошадей, уже найден. На данный момент идет обсуждение условий сделки.