В Первомайском районе Кирова до полуночи не будет холодной воды

МУП «Водоканал» приносит кировчанам извинения за доставленные неудобства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Первомайского района города Кирова предупредили об отключениях холодной воды в четверг, 12 января. Из-за проведения ремонтных работ на сетях ресурса в домах не будет до полуночи.

Полный список адресов:

- переулок Красный Химик, дома: 3, 3 а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 17, 15;

- улица Красный Химик, дома: 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

- улица Фабричная;

- переулок Фабричный;

- улица Заповедная, дома: 5, 5а, 7, 7а, 8, 10, 6;

- переулок Ольховый, дома: 5, 7,9

МУП «Водоканал» приносит кировчанам извинения за доставленные неудобства. Место подвоза воды можно узнать по ссылке.