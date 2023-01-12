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НовостиОбщество12 января 2023 14:56

В Радужном на одну ночь ограничат движение через ж/д переезд

Водителей просят заранее планировать свой маршрут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке будут проводить замену рельсовых плетей. Фото: пресс-служба ГЖД

На участке будут проводить замену рельсовых плетей. Фото: пресс-служба ГЖД

В Радужном временно ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе кировского филиала ГЖД.

Согласно предупреждению, движение через радужнинский перезд будет ограничено с 16.00 16 января до 06.00 17 января. Как уточнили в пресс-службе, на участке будут проводить плановые работы по смене рельсовых плетей.

Кировчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут с учетом информации.