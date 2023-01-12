В Кировской области жители могут получить выплату при переезде в другой район

С 11 января 2023 года жители могут получить финансовую помощь при переезде в другой район региона Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кировской области с 11 января 2023 года жители могут получить финансовую помощь при переезде в другой район. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Теперь воспользоваться услугой по содействию в переселении могут не только официально зарегистрированные безработные, но и граждане, которые обратились в службу занятости за помощью в трудоустройстве.

Уточняется, что при переезде в пределах региона гражданам компенсируются расходы на дорогу к месту работы и обратно, а также выплачиваются суточные и единовременное пособие. Если же речь идет о временном трудоустройстве, то гражданам оплачивают аренду жилья по фактическому месту работы в течение трех месяцев.

Подробнее о том, как предоставляют финансовую помощь при переезде для трудоустройства можно узнать в любом центре занятости Кировской области.