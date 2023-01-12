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НовостиОбщество12 января 2023 14:24

Кировчан предупредили о сбоях в ТВ-трансляциях 16 января

Перерывы вещания ожидаются из-за проведения плановых работ
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Запланировано проведение работ на радиотелевизионной станции «Киров». Фото: киров.рф

Запланировано проведение работ на радиотелевизионной станции «Киров». Фото: киров.рф

Кировчан предупредили о возможных сбоях в ТВ-трансляциях. Как пояснили в городской администрации, 16 января запланировано проведение работ на радиотелевизионной станции «Киров».

В связи с этим с 02.00 до 11.00 ожидаются перерывы вещания. В том числе, первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, а также FM-станций «Радио России», радио «МАЯК» и «Вести FM».

Помимо этого сбои в работе ТВ могут возникнуть в Слободском, Кирово-Чепецком, Куменском, Оричевском, Орловском и Юрьянском муниципальных районах.