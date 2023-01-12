«Вятавтодор» рекультивирует свалку в Омутнинске

Свалку рекультивируют в рамках нацпроекта «Экология». Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Омутнинске в рамках нацпроекта ликвидируют свалку. Как сообщили в Минприроды Кировской области, контракт уже заключен. Работы выполнит АО «Вятавтодор».

Сроки ликвидации свалки на данный момент не разглашаются. Помимо рекультивации, предстоит также устроить трубопереход через реку Омутную. Подрядчику нужно оформить решение о предоставлении водного объекта в пользование, мэрии - ускорить работу по заключению контрактов на авторский надзор. Контролировать ход работ будет Центр лабораторного анализа и технических изменений по ПФО.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Экология» в Кировской области планируется ликвидировать шесть свалок. На данный момент работы завершены в Вахрушах и Слободском. На обеих территориях создан зеленый луг.