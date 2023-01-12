В Кирове в 2023 году улучшат освещенность улиц

В 2023 году работы пройдут в основном в центре города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове разработают программу улучшения освещенности улиц. Об этом сообщает горадминистрация.
Согласно составленному плану, в рамках программы пройдут мероприятия по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и установка дополнительных фонарей, а также подсветка зданий. На реализацию плана пойдут федеральные и собственные средства муниципалитета.
В 2023 году работы проведут от берега Вятки до Октябрьского проспекта и от Профсоюзной до Блюхера. Недостающее освещение обустроят на нескольких второстепенных улицах: Северо-Садовой, Подгорной, Павла Корчагина, Вологодской и других. Список может увеличиться в случае выделения дополнительных средств.
- В последующие годы также в рамках нацпроекта и за счет собственных средств мероприятия по улучшению уровня освещенности планируется провести на периферийных улицах, - добавили в пресс-службе мэрии.