В Кирове в 2023 году улучшат освещенность улиц

В 2023 году работы пройдут в основном в центре города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове разработают программу улучшения освещенности улиц. Об этом сообщает горадминистрация.

Согласно составленному плану, в рамках программы пройдут мероприятия по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и установка дополнительных фонарей, а также подсветка зданий. На реализацию плана пойдут федеральные и собственные средства муниципалитета.

В 2023 году работы проведут от берега Вятки до Октябрьского проспекта и от Профсоюзной до Блюхера. Недостающее освещение обустроят на нескольких второстепенных улицах: Северо-Садовой, Подгорной, Павла Корчагина, Вологодской и других. Список может увеличиться в случае выделения дополнительных средств.

- В последующие годы также в рамках нацпроекта и за счет собственных средств мероприятия по улучшению уровня освещенности планируется провести на периферийных улицах, - добавили в пресс-службе мэрии.