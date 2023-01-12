На ремонт дорог в Кировской области выделят 8,6 миллиарда рублей

Большая часть средств поступит в нашу область из федерального бюджета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировской области выделят на ремонт дорог больше 8 миллиардов рублей. Такими планами поделились в пресс-службе регионального правительства.

На период с 2023 по 2025 года в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» на наш регион выделят в два с половиной раза больше средств, чем в прошлые три года. Напомним, что с 2020 по 2022 на реконструкцию региональных магистралей потратили примерно три миллиарда рублей. В этот же раз на 2023 год предусмотрено 2.1 миллиарда рублей, на 2024 - 3.3 миллиарда и на 2025 - 3 миллиарда рублей.

- Средства будут направлены на приведение в нормативное состояние региональных дорог, в том числе входящих в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации, а также мостов регионального и местного значения, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, - пояснили в областном минтранспорта.

Добавим, что большая часть средств поступит в нашу область из федерального бюджета.