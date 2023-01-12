В школах Кировской области планируют работать «земские учителя» из других регионов

С 2020 года в школах нашего региона работают 18 земских учителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировскую область учить детей приедут педагоги из других регионов - в частности, Краснодарского края и Оренбургской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В 2023 году в кировские школы привлекут 22 педагога по программе «Земский учитель». 10 января начался прием заявок на участие в конкурсном отборе. Победители получат единовременную выплату в размере миллиона рублей. На данный момент есть уже четыре заявки от педагогов, в том числе из других регионов. Они планируют учить детей, обучающихся в школах поселков Пинюг и Мурыгино, а также Белой Холуницы.

В пресс-службе правительства также отметили, что с 2020 года в школах области работают 18 земских учителей.