В Вятских Полянах 93-летний пенсионер погиб из-за готовки еды

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Вятских Полянах пенсионер погиб от ожогов, полученных после готовки еды. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Как установило следствие, инцидент произошел 10 января. 93-летний мужчина готовил еду, и в какой-то момент его одежда загорелась от газовой плиты. Пенсионер серьезно пострадал, его срочно в больницу, однако он скончался, несмотря на все усилия врачей.

По факту происшествия организована доследственная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- В очередной раз следственное управление СК России по Кировской области призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.