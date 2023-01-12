В Кирово-Чепецке ищут мужчину, пропавшего четыре дня назад

Волонтеры просят помощи в поисках у жителей региона. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести несколько дней назад. В последний раз Алексея Ластовку видели 8 января в Кирово-Чепецке. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Алексею 32 года, рост 174 см, худощавого телосложения, у него русые волосы и серые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в темно-коричневую куртку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки, шапку и вязаный свитер.

Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.