В Кировской области запретили использовать беспилотные летательные аппараты

Запрет касается всех беспилотников, кроме используемых властями и подведомственными им организациями.
Фото: Александр ГЛУЗ
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, документ, запрещающий использование БПЛА без разрешения, приняли в конце 2022 года. Он касается всех беспилотников, кроме «используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций».
Областной Минтранс пояснил, что запрет принят в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности людей и объектов инфраструктуры.
Для согласования организации работы БПЛА нужно сперва получить разрешение в администрации муниципального образования, над территорией которого будут проводиться полеты. Затем следует обратиться за документами в госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ - филиал «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:
- адрес: 620025, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Утренний д. 1е;
- тел.: 8(343) 266-17-83;
- e-mail: office@ur.gkovd.ru.