В Кировской области запретили использовать беспилотные летательные аппараты

Запрет касается всех беспилотников, кроме используемых властями и подведомственными им организациями. Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, документ, запрещающий использование БПЛА без разрешения, приняли в конце 2022 года. Он касается всех беспилотников, кроме «используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций».

Областной Минтранс пояснил, что запрет принят в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности людей и объектов инфраструктуры.

Для согласования организации работы БПЛА нужно сперва получить разрешение в администрации муниципального образования, над территорией которого будут проводиться полеты. Затем следует обратиться за документами в госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ - филиал «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

- адрес: 620025, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Утренний д. 1е;

- тел.: 8(343) 266-17-83;

- e-mail: office@ur.gkovd.ru.