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НовостиОбщество12 января 2023 6:29

В Кировской области запретили использовать беспилотные летательные аппараты

Для этого теперь необходимы специальные разрешительные документы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Запрет касается всех беспилотников, кроме используемых властями и подведомственными им организациями.

Запрет касается всех беспилотников, кроме используемых властями и подведомственными им организациями.

Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, документ, запрещающий использование БПЛА без разрешения, приняли в конце 2022 года. Он касается всех беспилотников, кроме «используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций».

Областной Минтранс пояснил, что запрет принят в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности людей и объектов инфраструктуры.

Для согласования организации работы БПЛА нужно сперва получить разрешение в администрации муниципального образования, над территорией которого будут проводиться полеты. Затем следует обратиться за документами в госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ - филиал «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

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