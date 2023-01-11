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НовостиОбщество11 января 2023 15:11

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Кирове

Специалисты взяли пробы на двух территориях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Специалисты отобрали пробы воздуха на предмет содержания в нем загрязняющих веществ.

Специалисты отобрали пробы воздуха на предмет содержания в нем загрязняющих веществ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировский Роспотребнадзор продолжает проводить мониторинг загрязнения воздуха в городе. Об очередных результатах исследования сообщили в пресс-службе ведомства.

Последний отбор проб проводился 9 января на Вологодской, 13 и в деревне Большие Кушовы, 14В. Специалисты проверили их на содержание максимально-разовых концентраций аммиака, азота (II) оксида, азота диоксида, серы диоксида, формальдегида, дигидросульфида, метилмеркаптана, этилмеркаптана, фенола. Отбор проводится в зависимости от направления ветра по отношению к промплощадке на Луганской, 53а.

- По результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено, - сообщили в ведомстве.