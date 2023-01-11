В Кирове подростка осудили за покупку наркотиков

Подросток купил и хранил в своей квартире запрещенные вещества в крупном размере. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несовершеннолетний мальчик попал под суд за приобретение наркотиков. Об этом рассказали в СУ СКР по Кировской области.

Подросток приобрел наркотические вещества в особо крупном размере и хранил их у себя в квартире. Их обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Подсудимый заведомо знал, что на территории РФ покупка и хранение веществ в свободном доступе запрещены.

На несовершеннолетнего заведено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере». Следователи выяснили все обстоятельства. В настоящий момент дело направили в суд.