В ближайшие сутки в Кирове вывезут снег с 21 участка улиц

Работы ведутся преимущественно в ночное время. Фото: киров.рф

Администрация Кирова сообщила, с каких участков будут вывозить снег 11-12 января. В ближайшие сутки техника будет работать на следующих улицах:

- Заводская;

- переулок Химический;

- Ленина от Профсоюзной до Преображенской;

- Преображенская от Горбуновой до Московской;

- Розы Люксембург от Октябрьского проспекта до Загородной;

- Азина от Карла Маркса до Дерендяева;

- Карла Либкнехта от Милицейской до Азина;

- Дерендяева от Милицейской до Азина;

- перекресток Щорса и Производственной;

- Мельничная;

- Нагорная;

- Украинская от Бородулина до Деповской;

- в Нововятском районе: Пушкина, Орджоникидзе от Пушкина до МОПРа, МОПРа;

- Спасская от Карла Маркса до Володарского;

- Павла Корчагина от улицы 60 лет Комсомола до площади Коминтерна;

- Свободы от Спасской до Орловской;

- Северная Набережная от профилактория «Авитек» до Вершининского переулка;

- Олега Кошевого;

- Ленинградская, 1.

Работы ведутся преимущественно в ночное время - с 20.00. Водителей просят не оставлять транспорт в зоне уборки снега.