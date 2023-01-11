В ближайшие сутки в Кирове вывезут снег с 21 участка улиц

Работы ведутся преимущественно в ночное время. Фото: киров.рф
Администрация Кирова сообщила, с каких участков будут вывозить снег 11-12 января. В ближайшие сутки техника будет работать на следующих улицах:
- Заводская;
- переулок Химический;
- Ленина от Профсоюзной до Преображенской;
- Преображенская от Горбуновой до Московской;
- Розы Люксембург от Октябрьского проспекта до Загородной;
- Азина от Карла Маркса до Дерендяева;
- Карла Либкнехта от Милицейской до Азина;
- Дерендяева от Милицейской до Азина;
- перекресток Щорса и Производственной;
- Мельничная;
- Нагорная;
- Украинская от Бородулина до Деповской;
- в Нововятском районе: Пушкина, Орджоникидзе от Пушкина до МОПРа, МОПРа;
- Спасская от Карла Маркса до Володарского;
- Павла Корчагина от улицы 60 лет Комсомола до площади Коминтерна;
- Свободы от Спасской до Орловской;
- Северная Набережная от профилактория «Авитек» до Вершининского переулка;
- Олега Кошевого;
- Ленинградская, 1.
Работы ведутся преимущественно в ночное время - с 20.00. Водителей просят не оставлять транспорт в зоне уборки снега.