В Кирове подросток избил 48-летнего мужчину

15-летий подросток нанес тяжелые травмы своему 48-летнему соседу. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

На 15-летнего подростка завели уголовное дело за избиение соседа. Подробностями дела поделились СУ СКР по Кировской области.

В доме находящемся на улице Олега Кошевого произошла драка в одной из коммунальных квартир. Молодой человек вступил в конфликт со своим 48-летним соседом. Парень несколько раз ударил мужчину по голове, впоследствии чего потерпевший получил тяжелые травмы.

На подростка заведено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств.