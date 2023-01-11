В ВятГУ разработали уникальное оборудование

Инженеры из ВятГУ разработали уникальный станок для обработки металла. ФОТО: правительство Кировской области

В ВятГУ разрабатывается инновационное оборудование, аналогов которому в России нет. Этим событием поделились в правительстве Кировской области.

В инжиниринговом центре специалисты создали беспилотный летательный аппарат для мониторинга лесных пожаров, станок для производства домокомплектов из клееного бруса, автоматизированную линию получения творога. Еще в разработке находится аппарат для высокоточного литья металлов в вакууме, после которого изделия не нуждаются в механической обработке. Чертежи уже готовы, осталось только собрать станок, внедрение которого планируется уже в мае 2023 года.

— В условиях санкционных ограничений инжиниринговый центр помогает решать важные задачи по укреплению технологического суверенитета страны, переориентации рынков сбыта, расширению ассортимента выпускаемой продукции, повышению производительности труда, — сказал и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Дмитрий Глушков.