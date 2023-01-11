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НовостиПроисшествия11 января 2023 10:48

В Кирове 18-летний парень пострадал в ДТП с автобусом

Авария произошла вечером 10 января
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В аварии пострадал только пассажир легковушки. Фото: ГИБДД Кировской области

В аварии пострадал только пассажир легковушки. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в ДТП с автобусом пострадал 18-летний парень. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 10 января в 20.25. У дома №62/5 по Щорса столкнулись пассажиррский автобус и ВАЗ-21120. В результате травмы получил 18-летний юноша, находившийся в легковушке. Судя по фото, удар получился серьезным. машина въехала в бок «пазику», и лобовое стекло разбилось - как раз со стороны пассажира. Потребовалась ли пострадавшему госпитализация - неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области случилось три ДТП, в которых пострадали трое человек. Погибших, к счастью, нет.