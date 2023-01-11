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НовостиОбщество11 января 2023 10:12

Автобусы в Кирове снова будут ходить по ночам

На время праздников дополнительные рейсы приостановили.
Анастасия Николаенко
Маршруты № 46к, 23к и 53к снова будут совершать выезды после 22.00. ФОТО: киров.рф

Маршруты № 46к, 23к и 53к снова будут совершать выезды после 22.00. ФОТО: киров.рф

В Кирове возобновят ночные рейсы общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе города.

Напомним, что дополнительные выезды автобусов ввели для удобства сотрудников местных предприятий. В связи с изменением графика работы многие начинают или заканчивают смены в поздние вечерние или ранние утренние часы.

В новогодние праздники дополнительных рейсов не было, когда они не были востребованы. Теперь же их возобновили. Маршруты № 46к, 23к и 53к снова будут совершать выезды после 22.00.