Автобусы в Кирове снова будут ходить по ночам

Маршруты № 46к, 23к и 53к снова будут совершать выезды после 22.00. ФОТО: киров.рф

В Кирове возобновят ночные рейсы общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе города.

Напомним, что дополнительные выезды автобусов ввели для удобства сотрудников местных предприятий. В связи с изменением графика работы многие начинают или заканчивают смены в поздние вечерние или ранние утренние часы.

В новогодние праздники дополнительных рейсов не было, когда они не были востребованы. Теперь же их возобновили. Маршруты № 46к, 23к и 53к снова будут совершать выезды после 22.00.