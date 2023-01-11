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НовостиПроисшествия11 января 2023 9:52

В Кирове мужчина попытался ограбить бармена кафе и ударил ножом одного из посетителей

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчина, угрожая ножом, требовал отдать ему 1500 рублей.

Мужчина, угрожая ножом, требовал отдать ему 1500 рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове грабитель напал с ножом на одного из посетителей кафе. Подробности рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел в одном из заведений общепита на Октябрьском проспекте. В полицию сообщили, что один из посетителей ведет себя неадекватно. Его задержали прибывшие на место ранее сотрудники Росгвардии.

Как установили полицейские, 55-летний кировчанин, войдя в кафе, достал нож и начал им угрожать бармену, требуя отдать 1500 рублей. Другие посетители попытались обезвредить мужчину. Один из них в итоге заработал удар ножом.

Неудавшегося грабителя доставили в отдел полиции. На мужчину завели уголовное дело за разбой с применением оружия. Кировчанину также может грозить статья «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.