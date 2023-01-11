В Кирове мужчина попытался ограбить бармена кафе и ударил ножом одного из посетителей

Мужчина, угрожая ножом, требовал отдать ему 1500 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове грабитель напал с ножом на одного из посетителей кафе. Подробности рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел в одном из заведений общепита на Октябрьском проспекте. В полицию сообщили, что один из посетителей ведет себя неадекватно. Его задержали прибывшие на место ранее сотрудники Росгвардии.

Как установили полицейские, 55-летний кировчанин, войдя в кафе, достал нож и начал им угрожать бармену, требуя отдать 1500 рублей. Другие посетители попытались обезвредить мужчину. Один из них в итоге заработал удар ножом.

Неудавшегося грабителя доставили в отдел полиции. На мужчину завели уголовное дело за разбой с применением оружия. Кировчанину также может грозить статья «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.