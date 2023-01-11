Суд вынес приговор кировчанину за кражи из магазинов

Серийного вора осудили и оправили в колонию. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Кировчанина осудили за хищение имущества из магазинов на сумму более 30 тысяч рублей. Об этом событии рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее судимый 20 летний мужчина совершил три преступления с целью собственного обогащения. 19 марта 2022 года он вынес из магазина бытовой техники в ТЦ «Максимум» системный блок стоимостью 27 тысяч рублей.

24 марта рецидивист вынес из продуктового магазина на улице Советской в Кирове 10 тюбиков зубной пасты. Мелкая кража причинила ущерб чуть менее двух тысяч рублей.

А 4 апреля преступник похитил пневматический пистолет из магазина стоимостью более четырех тысяч рублей. Все злодеяния попали на камеры видео наблюдения. Свою вину молодой человек признал.

Суд вынес приговор о лишении свободы кировчанина по статьям УК РФ «Кража» и «Мелкое хищение» сроком на один год и четыре месяца в колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляцию, однако жалобу отклонило. Приговор вступил в силу.