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НовостиПроисшествия11 января 2023 9:23

В Кировской области пресекли незаконные выплаты депутату

Уходящему в отставку главе региона отказали в «золотом парашюте»
Артем ЗАМЯТИН
После отставки депутат хотел получить четверной месячный оклад.

После отставки депутат хотел получить четверной месячный оклад.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Подосиновском районе прокуратура пресекла незаконные действия думы. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства.

В сентябре 2022 года депутаты Подосиновского поселения Кировской области внесли изменения в положение о статусе депутата. Правка включила в себя выплату главе района при его уходе в отставку. Сумма составила месячный оклад в четырехкратном размере.

Прокуратура выяснила, что данное нововведение является незаконным расходованием бюджета. Сотрудники ведомства направили иск, требующий признать правки в положение недействующими.

Суд удовлетворил заявление надзорного органа. Правки не вступили в силу.