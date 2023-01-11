В Кировской области пресекли незаконные выплаты депутату

После отставки депутат хотел получить четверной месячный оклад. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Подосиновском районе прокуратура пресекла незаконные действия думы. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства.

В сентябре 2022 года депутаты Подосиновского поселения Кировской области внесли изменения в положение о статусе депутата. Правка включила в себя выплату главе района при его уходе в отставку. Сумма составила месячный оклад в четырехкратном размере.

Прокуратура выяснила, что данное нововведение является незаконным расходованием бюджета. Сотрудники ведомства направили иск, требующий признать правки в положение недействующими.

Суд удовлетворил заявление надзорного органа. Правки не вступили в силу.