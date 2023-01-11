Три кировских лицея вошли в топ-200 лучших по стране

Кировские лицеи стали одними из лучших в развитии таланта детей в области математики и естественных наук. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Три кировских образовательных учреждения вошли в топ-200 лучших по России в области математики и естественных наук. Таковы результаты исследования образовательного центра «Сириус».

Рейтинг составили при помощи Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru. При составлении перечня учитывались результаты олимпиад, результаты мероприятий, входящих в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, и другие соревнования и конкурсы.

В итоге в топ-200 школ, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук в 2021/2022 учебном году, вошли три кировских лицея - физико-математический, естественных наук и лицей №21.

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