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НовостиОбщество11 января 2023 7:44

В 2023 году в Кирове пройдет более 120 общегородских мероприятий

Для жителей областного центра составлен календарь событий
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На год запланированы разнообразные праздники, концерты, фестивали, соревнования и так далее.

На год запланированы разнообразные праздники, концерты, фестивали, соревнования и так далее.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове на 2023 год запланировано более 120 мероприятий. Об этом сообщает горадминистрация.

Управление культуры подготовило событийный календарь, в который вошли общегородские праздники, мероприятия для всей семьи, спортивные соревнования, музыкальные встречи, конкурсы и так далее. Так, например, на февраль запланирован межрегиональный фестиваль-конкурс вокалистов, на март - юнармейский бал, в апреле состоится Библионочь и так далее.

Календарь событий находится в открытом доступе, ознакомиться с ним можно здесь. Его продолжат дополнять в течение всего года. Предложения, отзывы и пожелания можно направить на электронную почту: zotovaep65@mail.ru, culture-kirov@mail.ru.