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НовостиОбщество11 января 2023 7:10

В Кирове 11 января пройдут отключения воды в Октябрьском районе

Горожан предупредили, что холодного водоснабжения не будет до 18.00
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства

Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МУП «Водоканал» сообщил о плановых отключениях холодной воды 11 января в Кирове. Как уточнили в компании, ресурса не будет в Октябрьском районе города.

Такие меры связаны с проведением плановых работ. Жителей предупредили, что водоснабжение снова появится в домах после 18.00. Место подвоза воды можно узнать по ссылке.

Список адресов домов, в которых пройдут отключения:

улица Лепсе, дома: 7, 9, 11, 13;

улица Большева, дома: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

улица Крутикова, дома: 4, 6.