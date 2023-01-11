В Кирове 11 января пройдут отключения воды в Октябрьском районе

Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
МУП «Водоканал» сообщил о плановых отключениях холодной воды 11 января в Кирове. Как уточнили в компании, ресурса не будет в Октябрьском районе города.
Такие меры связаны с проведением плановых работ. Жителей предупредили, что водоснабжение снова появится в домах после 18.00. Место подвоза воды можно узнать по ссылке.
Список адресов домов, в которых пройдут отключения:
улица Лепсе, дома: 7, 9, 11, 13;
улица Большева, дома: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
улица Крутикова, дома: 4, 6.