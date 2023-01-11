В Кировской области оборудуют семь ледовых переправ

Ледовые пути оборудуют в нескольких районах региона. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области за зиму откроют семь ледовых переправ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ледовые пути будут предназначены для передвижения машин или гужевого транспорта, а также безопасной переправы людей. На данный момент такие участки уже действуют в двух местах. Один ведет через Вятку в деревне Тюм-Тюм Уржумского района (грузоподъемность до 20 тонн, толщина льда - 75 см). Второй - через Вятку в Котельниче (грузоподъемность до 5 тонн, толщина льда - 36 см).

Новые переправы планируется открыть в селе Сорвижи Арбажского района, поселке Вишкиль Котельничского района, в селах Цепочкино и Русский Турек Уржумского района, в селе Утманово Подосиновского района.