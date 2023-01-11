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НовостиПроисшествия11 января 2023 6:17

В Кирове полицейские высадили с поезда нескольких пьяных пассажиров

В праздники более 100 человек привлекли к административной ответственности
Артем ЗАМЯТИН
в праздники линейный отдел полиции выписал 116 штрафов.

в праздники линейный отдел полиции выписал 116 штрафов.

Фото: Ксения Высотина

В праздники в поездах поймали четверых пьяных пассажиров и четверых пассажиров, куривших, в поезде. Информацией поделились в ЛО МВД по Кировской области.

Так, вечером 31 декабря сотрудниками ведомства с поезда сообщением «Москва-Владивосток» высадили мужчину. 40-летний уроженец Приморского края был пьян, дебоширил и не давал отдыхать другим пассажирам. Транспортные полицейские составили протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Подобный случай произошел 3 января 2023 года, с 52-летним жителем Башкортостана.

При патрулировании в аэропорту «Победилово» шесть человек получили штраф за курение в неположенном месте. Всего линейный отдел МВД в праздники выявил 116 административных нарушений.