В Нолинском районе женщина несколько месяцев била свою дочь

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нолинском районе мать заподозрили в истязании собственной дочери. Подробности сообщили в Следственном комитете Кировской области.

По данным ведомства, 35-летняя женщина систематически издевалась над своей 13-летней дочерью, нанося ей побои. Продолжалось это на протяжении нескольких месяцев - с июня по ноябрь 2022 года. Кто сообщил в полицию о произошедшем, неизвестно. Однако сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетней».

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе Следкома.

По данной статье женщине может грозить от трех до семи лет тюрьмы.